Galatasaray Fenerbahçe Canlı İzle | GS FB ilk 11'ler | Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Ligde ilk 2 maçını kazanan Galatasaray sahasında, 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Galatasaray ile Fenerbahçe 392. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 392. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 124 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe, 392. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.

Ligde 127. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 126 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 34 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta 6 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4'ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda 12. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 11 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Galatasaray derbiye moralli gidiyor

Bu sezon oynadığı 4 resmi karşılaşmadan galip ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan, Avrupa'da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup ederek sezona galibiyetlerle giriş yaptı. Oynadığı 4 resmi mücadeleyi de kazanan Cimbom, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Falcao ve Diagne'den 5 gol

Galatasaray'ın golcüleri Radamel Falcao ile Mbaye Diagne formda bulunuyor. İkili bu sezon oynadıkları maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. Falcao attığı 3 golü Süper Lig'de kaydetti. Kolombiyalı golcünün 1 de asisti bulunuyor. Diagne ise Avrupa'daki maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yokluğundan dolayı transfer edilen Fatih Öztürk gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Fatih, oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gole engel olamadı. 33 yaşındaki eldiven, kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla güven verdi. Fatih Öztürk, derbide de önemli rol oynayacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Emre Akbaba'nın sakatlığı bulunuyor. Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu ise son yapılacak antrenmanın ardından sonra belli olacak.

Galatasaray'ın derbide sahaya Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Radamel Falcao 11'i ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile yarın akşam saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş, tesislere gelerek idmanı takip etti.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, derbiye coşkuyla uğurlandı

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, tesislerden ayrıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam 19.00'da oynanacak derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala sarı-lacivertli tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde derbiye uğurlandı. Fenerbahçe, yoğun taraftar desteğiyle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, oyuncuların yer aldığı otobüsün arkasından koşarak futbolcuları uğurladı. Futbolcuların bu sırada taraftarlara el salladığı görüldü. Uğurlama sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, polis ekipleri yol boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı.

İlk 11'ler:

Galatasaray'ın 11'i

Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe'nin 11'i

Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia