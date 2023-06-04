Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 51 bin 5 taraftar izledi



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar derbiden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu sezon diğer iç saha maçlarında olduğu gibi derbide de takımını yalnız bırakmadı. Dev mücadeleyi toplam 51 bin 5 biletli sarı-kırmızılı taraftar takip etti. Taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Oğuzhan Ort



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