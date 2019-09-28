Galatasaray Fenerbahçe Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Galatasaray Fenerbahçe AZ TV İDMAN TV Justin TV Netspor maçı yayınlıyor mu merak konusu olmuş durumda. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 41 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 118 gol atma başarısı gösterdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda 220 milyon Euro'luk derbi

Süper Lig'de sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın değeri 220 milyon Euro olarak belirtildi.

Tarihinde 390. randevuya Türk Telekom Stadyumu'nda çıkacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, maliyeti itibariyle de Türkiye profesyonel liglerinde oynanacak olan en maliyetli müsabakaya sahne olacak. Yeni sezona büyük rotasyon yaparak başlayan ve transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, bu sezon Gustavo, Muriqi, Kruse, Zanka, Rodrigues gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin toplam takım maliyeti ise 83 milyon 600 bin Euro'yu buldu. Fenerbahçe'nin kadro değerinde ise en pahalı oyuncular arasında 12 milyon Euro'luk değeriyle Max Kruse ve 11 milyon Euro ile Victor Moses yer aldı. Sarı-lacivertlilerde maliyeti en değerli 3. futbolcu ise 10 milyon Euro ile Luis Gustavo oldu.

Ligin en değerlisi Cim Bom

Son iki sezonun şampiyonu sıfatıyla derbiye çıkacak olan Galatasaray ise piyasa değeri Süper Lig'in en değerlisi oldu. Transfermarkt'ta yer alan veriler baz alındığında sarı-kırmızılı kulübün toplam maliyeti 136 milyon 300 bin Euro oldu. Sezona Falcoa, Seri, Lemina gibi yıldızları alarak başlayan sarı-kırmızılı takımın piyasa değerinin en maliyetli ismi ise 25 milyon Euro ile Michael Seri. Seri'yi 23 milyon Euro ile Steven Nzonzi takip etti.

Galatasaray Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





Galatasaray Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV VE İDMAN TV ekranlarından ise bu akşam yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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