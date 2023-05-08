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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı

Başakşehir galibiyetiyle puanını 73’e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Ort
 

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