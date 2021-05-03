Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi. Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu
Galatasaray: Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Yashey Prints13, Anete Steinbergax 23, Kuanitra Holingsvorth 10, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Briann Russell 6, Zofia Hruscakova
Başantrenör: Efe Güven
Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 3, Marie Peddy 9, Cecilia Hebard 17, Hülya Çoklar 4, Zsofia Simon 8, Melike Tuğba Oral
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 20-12 (Galatasaray lehine)
Devre: 32-23 (Galatasaray lehine
3. Periyot: 49-39 (Galatasaray lehine
Turgay Kılıç