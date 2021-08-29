Galatasaray fırsat tepti

Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Ligin ilk iki maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Alexandru Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Aslan bu sonuçla bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray ligin ilk haftasında GZT Giresunspor'u 2-0, ikinci haftada da Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Böylelikle Aslan puanını 7'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılılar milli aradan sonra Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasında 11'de başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Paşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Terim; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in yerine Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Morutan 11'de

Galatasaray'ın hafta içinde transfer ettiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında 11'de başladı. Rander maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve oynadığı oyunla takdir kazanan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de ilk kez 11'de yer aldı.

Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao yine kadroda yer almadı. Falcao, son olarak GZT Giresunspor mücadelesinde 11 dakika süre almıştı. Falcao'nun dışında Fatih Öztürk ile DeAndre Yedlin'de müsabakanın kadrosunda bulunmuyor.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

18. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası köşesinden çektiği sert şut kaleci Muslera'da kaldı.

19. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ceza alanına verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında Kerem'in aşırtma vuruşu üstten auta gitti.

21. dakikada van Aanholt'un ceza sahası içi sol çaprazından verdiği pasta Cicaldau'nun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında Diagne, altıpasın önünde topa dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı çıktı.

32. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in son çizgiye inerek yaptığı ortada arkada direkte meşin yuvarlağı alan Morutan'ın rakibi eksilterek kale ağzına çıkardığı topa Cicaldau'nun dokunuşu ağlara gitti. 0-1

38. dakikada Diagne ile verkaça giren Morutan'ın Evren Elmalı'nın ayağından kaptığı topla ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Ertuğrul'dan döndü. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında bulan Kerem'in vuruşu filelerle buluştu. 0-2

45+2. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girerek içeriye çevirdiği topta Jörgensen, kale önünde müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in son çizgiye inip Barış Alper Yılmaz'ı çalımlayarak ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan çektiği şutu Muslera çeldi. Dönen topu Taylan Antalyalı uzaklaştırdı.

62. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan ceza alanına ortasında Taylan'ın sektirdiği topa arka direkte Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

66. dakikada Taylan Antalyalı'dan topu kapan Yusuf Erdoğan bekletmeden pasını Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 2-2

74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası sol çaprazında dönerek yaptığı vuruşta topu kaleci Ertuğrul iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Kerem'in pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp sağ çaprazdan çektiği şutta Tarkan Serbest meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Loret Sadiku, Michal Travnik, Yusuf Erdoğan (Ahmet Engin dk. 82 ?), Haris Hajradinovic (Doğucan Haspolat dk. 90+2 ?), Kevin Varga (Umut Bozok dk. 46), Nicolai Jörgensen (Valentin Eysseric dk. 82 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 74), Berkan Kutlu, Barış A. Yılmaz (Ryan Babel dk. 65), Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau (Taylan Antalyalı dk. 46), Olimpiu Morutan (Sofiane Feghouli dk. 72), Mbaye Diagne (Mustafa Muhammed dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 32), Kerem Aktürkoğlu (dk. 38) (Galatasaray), Jörgensen (dk. 45+2), Umut Bozok (dk. 66) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sadiku, Eysseric (Kasımpaşa)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu- Oğuzhan Ort