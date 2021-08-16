Galatasaray fişi ilk yarıda çekti

Marcao, takım arkadaşını yumrukladı

Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

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Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

7. dakikada topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Taylan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin şutunda kaleciden dönen topu Diagne boş ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Boey ceza sahası içinde Hüsemettin Tut'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada beyaz noktanın başına gelen Diagne'nin şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

44. dakikada ceza sahası içinde Diagne, Hüsamettin tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı için topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

45'İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

64. dakikada Galatasaray'da Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmada takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

67. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında Alexis Perez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Umut Nayir kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Galatasaray kontratağında Emre Kılınç'ın bomboş pozisyondaki vuruşunda top Okan Kocuk'ta kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare (Traore dk. 46), Hayrullah Bilazer (Umut Nayir dk. 80 ?), Sergio, Balde

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao ?, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Aytaç dk. 65), Berkan Kutlu, Cicaldau (Arda dk. 83), Feghouli (Babel dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Emre dk. 65), Mbaye Diagne (Falcao dk. 80 ?)

Yedekler: Berk, Yedlin, Alparslan, Mostafa Mohamed, Ömer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mbaye Diagne (dk. 31), Cicaldau (dk. 45+2 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Hüsamettin Tut (dk. 45) (Giresunspor), Marcao (dk. 63) (Galatasaray)