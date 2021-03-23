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Galatasaray futbolcusu Mustafa Muhammed'in çantasının çalınma anı kamerada

Galatasaray futbolcusu Mustafa Muhammed'in çantasının çalınma anı kamerada
Galatasaray futbolcusu Mustafa Muhammed'in çantasının çalınma anı kamerada

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed’in çantasını çalan şüpheli yakalanırken hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in çantasını çalan şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Olay, 11 Mart Perşembe günü Beşiktaş'taki lüks bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed bir süre AVM'de bir arkadaşıyla gezdi. Daha sonra arkadaşıyla bir banka oturup çantasını yanına koydu. Bir süre sonra içinde parası, pasaportu ve bir kaç tane daha değerli eşyaları olan çantasını bıraktığı yerde bulmayana ünlü futbolcu durumu hemen polis bildirdi. Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler alışveriş merkezinin ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A.(31)olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdiler. Hacer A.'nın Emniyetteki işlemlerinin tamamlansının ardından adliye sevk edildi.

Saniye saniye kaydedildi

Öte yandan yaşana hırsızlık ani güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin alışveriş merkezine giriş anı ve sonrasında ünlü futbolcu Mustafa Muhammed ve arkadaşının oturduğu kısma geldiği görülüyor. Bir süre aynı bankta oturan zanlının Mustafa Muhammed'in çantasını kendi poşeti içerisine koyduğu ve hızlıca uzaklaştığı görülüyor. AVM dışına çıkan zanlının çaldığı el çantasını sırt çantasına koyduğu ve hızla buradan uzaklaştığı kameralara yansıyor.

Hasan Zahid Ezim
 

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