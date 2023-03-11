İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray galibiyet serisini 17'e çıkardı

Galatasaray galibiyet serisini 17'e çıkardı
Galatasaray galibiyet serisini 17'e çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezonki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

 
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve puanını 60'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte galibiyet serisini 14'ü lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17'ye çıkardı. Aslan bu süreçte ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep (Hükmen) ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.