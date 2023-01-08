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Galatasaray galibiyet serisini 9'a çıkardı

Galatasaray galibiyet serisini 9'a çıkardı
Galatasaray galibiyet serisini 9'a çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte bu sezon üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların bu galibiyetlerin 7’sini ligde, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar galibiyet serisine de devam etti. Cimbom, derbiyle birlikte 7'si lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 9. galibiyetini elde etti. Aslan bu süreçte ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Oğuzhan Ort
 

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