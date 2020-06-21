Galatasaray Gaziantep FK Canlı İzle | GS Gaziantep ilk 11'ler | GS Gaziantep FK saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 28. haftasında 50 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray, sahasında 33 puanla 9. sıradaki Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Son dönemde sakatlıklarla boğuşan ve geçtiğimiz hafta Muslera ve Andone'yi de sakatlıklara kurban veren Galatasaray zirve ile arasındaki farkı kapatmak için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan ligin flaş takımlarından Gaziantep FK zorlu Galatasaray deplasmanından puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray Gaziantep FK nasıl canlı izlenir?

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Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 2. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın oynanacakları karşılaşma ile birlikte lig tarihinde 2. kez rakip olacak. İlk müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetin ardından aldığı 33 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 2. randevu

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugüne kadar 1 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında oynanan o müsabakayı sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

Evinde 8 maçtır yenilmiyor

Türk Telekom Stadyumu'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı. Aslan sahasındaki son karşılaşmada Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Son 3 maçta 2 puan aldı

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maç üst üste kazandıktan sonra son 3 maçta galip gelemedi. Aslan ligde oynadığı son 3 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0 berabere kalırken, Rizespor'a da 2-0 mağlup oldu.

Muslera, Andone ve Marcao sakat

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Rumen golcü Florin Andone, geçtiğimiz hafta Rize deplasmanın sakatlanmıştı. İki futbolcu sezonu kapadı. Brezilyalı futbolcu Marcao da geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık geçirmişti.

Muslera'nın yokluğunda kale Okan'da

Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Ligin geri kalanında sarı-kırmızılıların kalesini 24 yaşındaki file bekçisi koruyacak. Kocuk bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 müsabakada görev aldı.

Donk ve Adem Büyük cezalı

Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Ryan Donk, bu hafta için cezalı duruma düştü. Adem Büyük de çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maç ile cezalandırıldı. İki futbolcu da Gaziantep müsabakasında takımının yanında olamayacak.

Defansta alternatifler azaldı

Ryan Donk'un kart cezasından dolayı Galatasaray'ın defans ortasındaki alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada Marcao'nun da sakatlığı devam ederken, Teknik Direktör Fatih Terim'in elinde, o bölgede oynayabilecek Ahmet Çalık ile 17 yaşındaki futbolcu Emin Bayram bulunuyor. Orta saha oyuncusu Mario Lemina da defans için alternatif isimlerin içinde yer alıyor. Lemina, Rize maçının ikinci yarısında o bölgede görev yapmıştı.

3 futbolcu sınırda

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mariano, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada dış sahada Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 27 haftada sadece 22 gol yedi. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri de 44 kez havalandırdı.

Düdük Alper Ulusoy'da

İki takım arasında oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. İzmir bölgesi hakemi bugüne kadar Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 28. haftasında, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, saat 10.15'de gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla son buldu.

Son antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, öğle saatlerinde havayoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon, çeviklik ve sürat ile ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar halinde pas çalışması oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Fernando Muslera: "Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim"

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarına destek verdi. Muslera, antrenmana gelmesinin en büyük sebebinin kaptan olarak takıma mesaj vermek olduğunu vurgulayarak, "Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında başarılı bir ameliyat geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etti. Burada kulüp televizyonuna konuşan Muslera, "Tekrardan burada olmak benim için büyük bir zevk. Bu dönemde bütün Türkiye'den, diğer takımda oynayan meslektaşlarımdan, diğer takım taraftarlarından, kendi takım arkadaşlarımdan, hocamdan, başkanımdan, yöneticilerimden, Galatasaray camiasından ve taraftarımızdan birçok mesajlar aldım. Diğer taraftan yurt dışından da birçok mesaj aldım. Kendi ülkemden de, Uruguay'dan da gelen birçok destek mesajı vardı. Bunların hepsi bir araya gelerek bana zor anımda güç verdi" şeklinde konuştu.

"Bütün kalbim, dualarım onlarla beraber"

Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Liv Hospital'a teşekkür eden başarılı file bekçisi, "Bu zamana kadar gösterdikleri ilgiden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri. Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" diye konuştu.