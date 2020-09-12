Galatasaray Gaziantep FK Canlı İzle | GS GFK ilk 11'ler | GS Gaziantep saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda, evinde sürprize izin vermek istemiyor. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak.

Galatasaray Gaziantep FK nasıl canlı izlenir?





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Galatasaray sezonu Gaziantep FK karşısında açıyor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile bugüne kadar ligde iki kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere bitti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren sarı-kırmızılılar, bugün son antrenmanını yaparak maç hazırlıklarını tamamlayacak.

3 hazırlık maçı yaptı

Galatasaray hazırlık döneminde 3 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık müsabakasında İstanbulspor'u 1-0, ikinci karşılaşmada da Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederken, üçüncü ve son mücadelede ise Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligdeki 3. randevu

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 1 galibiyet alırken, 1 maç da sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

7 futbolcu transfer etti

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcuyu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu kapsamada Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna kattı.

5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak

Galatasaray, Süper Lig'de ilk 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk hafta evinde Gaziantep FK ile oynadıktan sonra ikinci hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile, üçüncü hafta sahasında derbide Fenerbahçe ile, dördüncü hafta deplasmanda Kasımpaşa ile ve beşinci hafta da evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Düdük Bahattin Şimşek'te

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Aydın Bölgesi hakemi olan Bahattin Şimşek, kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılıların maçında düdük çalacak.

Mehmet Büyükekşi: "Galatasaray maçında puan veya puanlar bekliyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Galatasaray maçında puan veya puanlar bekliyoruz" diye konuştu.

Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, kazasız, sakatlıksız ve fair-play değerlerinin esas alınacağı bir sezon yaşanmasını temenni etti. Yeni sezona deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi, zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, “İlk sezonumuzda tüm Türkiye'ye bu takımın neler yapabileceğini gösterdik ve artık özgüvenimiz daha da yüksek. Elbette Galatasaray bu ülkenin en büyük değerlerinden ve onlara karşı da büyük saygımız bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan ve 3-3'lük skorla biten karşılaşma tüm futbolseverlerin hafızasında hala yer ediniyordur. Hem teknik heyetimize hem de futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon öncesi yapılan çalışmaların karşılığını almak istiyoruz. Galatasaray karşısında da puan veya puanlar alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

"Nokta transferlerle gücümüze güç kattık"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon öncesi yeni transferlerini ve hazırlıklarını da değerlendiren Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: “Bilindiği gibi geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de sekizinci sırada bitirdik. Hedefimiz başarıyı istikrarlı hale getirmektir. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele etmemize rağmen oldukça başarılı bir performans ortaya koyarak sekizinci sırada bitirmeyi başardık. Futbolda her geçen gün yarışçı bir takım olabilmek ve bu başarıları kalıcı hale getirebilmek adına yoğun bir transfer dönemi geçirdik. Andre, Zvonimir, Cenk Şahin ve Çağlar Akbaba aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Bunların yanı sıra geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımımızda bulunan isimlerden Alexandru Maxim, Furkan Soyalp ve Muhammet Demir ile de yeniden anlaştık. Bu transferlerde en önemli olay transferleri kampa yetiştirmemiz olacaktı ve bu bilinçle bunu başardık. Hem mevcut kadromuzu koruduk, hem de nokta transferlerle gücümüze güç kattık."

"Futbolculara ve teknik heyete güveniyorum"

Takımın durumu hakkında konuşan Büyükekşi, "Takımımızın Afyon'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampını da yerinde takip ettim. Geçtiğimiz sezon başında transferlerin o zamanki şartlardan dolayı kampa yetişmemesi nedeniyle sezona iyi bir giriş yapamamıştık. Elbette o zaman başkan değildim ama süreci dışarıdan takip ediyordum. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımda yeni hoca, 17 yeni transferin gerçekleştirilmesi çok zor bir olaydı. Bir kez daha Onursal Başkanımız Adil Konukoğlu'na da özverisinden dolayı teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu sezon biterken önceliğimiz kadro iskeletimizi koruyarak geçen sezon yaşanan adaptasyon sorununu yaşamamaktı. Kampı da yerinde takip ettim ve takım içerisinde gerçekten bir birlik beraberlik ortamı olduğunu gördük. Takımdaki ekip ruhunun güçlenmesi yeni sezon öncesi heyecanlandırıyor ve takımımıza, teknik heyetimize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Seyircili maçları özledik"

Sezonun ilk yarısının da pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Elbette ki çok uzun süredir taraftarlarımızı yanımızda göremiyoruz. Covid-19 sürecinden ötürü karşılaşmaların seyircisiz oynanmasıyla ilgili karar alındı ve önce sağlık bilinciyle biz de buna saygı duyuyoruz. Pandemi sürecinin ardından ligde sekiz maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış ve onları televizyon başında olsa dahi mutlu etmenin gururunu yaşamıştık. Umuyorum ki tüm vatandaşlarımızın da alacağı gerekli önlemlerle birlikte sezonun ikinci yarısında yeniden taraftarlarımızla bir arada olacağız. Onları mutlu edebilmek için ben ve yönetim kurulumuz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz geçtiğimiz sezon olduğu gibi sezon sonunda taraftarlarımızın gurur duyacağı bir sıralamada ligi tamamlamak olacaktır” şeklinde açılamada bulundu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Maxim, Güray Vural, Andre