Galatasaray, Gaziantep'te yara aldı!

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Maxim'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
12. dakikada orta alandan topu kapan Recep Niyaz, pasını Maxim'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera'da topu kontrol etti.
18. dakikada kısa paslarla atağa çıkan Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan Semih Kaya'nın ortasında ceza sahası içinde Gomis'in volesinde top üstten auta çıktı.
34. dakikada sol kanattan çalımlarla rakibini geçen Kerem'in yerden pasında topla buluşan Morutan'ın vuruşu kaleci Günay'dan döndü, dönen topu Gomis tamamladı. 0-1
38. dakikada Aanholt'un ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
44. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray 2. gole yaklaştı. Morutan'ın pasında topla buluşan Berkan, yere düşerken yaptığı vuruşta, kaleci Günay'ın meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+3. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Djilobodji, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
45' İkinci yarı başladı
51' Gaziantep FK gole yaklaştı! Sağdan Kitsiou'nun ortasında kale önünde Figueiredo'nun vuruşunda top üstten dışarı gitti.
81' GOL! Figueiredo, Gaziantep FK adına skoru 3-1 yaptı.Gol - João Figueiredo
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Ögel, Yusuf Bozdağan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Steven Caulkerxz, Alin Tosca, Angelo Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Maxim, Joao Figueiredo, Muhammet Demir
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Burak, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messauidi, Mirza Cihan, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Fernando Muslera, Patrick Van Aanholt, Victor Nelsson, Marcao, Semih Kaya, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis,
Yedekler: İsmail Çipe, İnaki Pena, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Erick Pulgar, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli,
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Papy Djilobodji (dk. 45+3) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 34) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Morutan, Gomis (Galatasaray)
Said Vakkas Yağcı-Ahmet Demir