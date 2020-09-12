Galatasaray - Gazintep FK Canlı Anlatım

28' Galatasaray, Emre Kılınç'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
23' Luyindama rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
17' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural'ın doğrudan kaleye gönderdiği vuruşunda, Fatih Öztürk son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.
15' Arda Turan'ın sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği pasta Papy Djilobodji'den seken top Younes Belhanda'nın önünde kalıyor. Younes Belhanda'nın altıpas gerisinden yaptığı vuruşta Günay Güvenç topa hakim olmayı başarıyor.
8' GOL- Falcao
7' Kubilay, ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü!
7' Galatasaray 7. dakikada penaltı kazandı.
4' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü.
2' Ev sahibi Galatasaray maçın hemen başında Emre Kılınç ve Younes Belhanda ile kullandığı kornerlerde istediği pozisyonu bulamıyor.
1' Müsabakanın ilk yarısı başladı!