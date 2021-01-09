Galatasaray - Gençlerbirliği Canlı Anlatım

GALATASARAY 4-0 GENÇLERBİRLİĞİ
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50' Arda Turan'ın sol kanattan köşe gönderinin hemen önünden direk kaleye yolladığı topta kaleci Übeyd, topu kornere gönderdi.
49' Gençlerbirliği ikinci yarıya daha etkili başladı.
46' Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş oyuna giriyor, Candeias kenara alındı.
46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
İlk yarı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Arda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda sağ ayağının dışıyla kaleci Übeyd'in üstünden topu ağlara gönderdi.
44' Kaleci Übeyd'in kısa pasında topla buluşan Belhanda, ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
39' Emre Akbaba'nın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
31' Gençlerbirliği'nde Polomat, sarı kart gördü.
30' Arda'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Belhanda'nın sert vuruşunda top kaleci Übeyd'in sağında ağlara gitti.
27' Galatasaray yine gole yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Arda Turan'ın vuruşunda top kaleci Übeyd'de kaldı.
15' Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Sefa Yılmaz'ın pasında savunma arkasına sarkan Soner kaleci Okan'la karşı karşıya kalmak üzereyken Marcao topu son anda kornere gönderdi.
11' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Şener'in ortasında Arda topun üstünden atladı. Ceza sahasında topla buluşan Emre'nin vuruşunda top kaleci Übeyd'de kaldı.
7' Sol kanattan ceza sahasına giren Arda'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
1' Sol kanattan Emre Taşdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Diagne, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Oğulcan, Diagne
Gençlerbirliği: Übeyd - Johansson, Arda, Toure, Polomat - Soner, Piris - Candeias, Murat, Ayite - Sefa