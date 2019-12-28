Galatasaray gol olup yağdı

GALATASARAY 5-0 ANTALYASPOR

89' GOL! Taylan takımının 5. golünü attı.Gol - Taylan Antalyali

87' Galatasaray'da bir değişiklik daha! Nagatomo yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.Yuto Nagatomo - Emre Tasdemir

83' 4. golün ardından Galatasaray'da Falcao yerini Adem Büyük'e bıraktı.Falcao - Adem Büyük

82' Ömer Bayram savunma arkasına çok şık bir pas gönderdi ve Babel ile kaleciyi karşı karşıya bıraktı. Babel de yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

82' GOL! Babel takımının 4. golünü attı.Gol - Ryan Babel

80' Fredy'nin ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutunu Muslera parmaklarıyla kornere çeldi.

79' Antalyaspor'da Doğukan Sinik yerini Fredy'e bıraktı.Dogukan Sinik - Fredy

76' Sol kanatta Ömer Bayram'ı faulle durduran Nazım Sangare sarı kart gördüSarı Kart - Nazim Sangaré

75' Galatasaray'da Feghouli çıktı yerine Babel girdi.Sofiane Feghouli - Ryan Babel

74' Antalyaspor'da Ufuk ceza sahası içinde topla buluştu, ama araya giren Lemina şut açısı bulmasına izin vermedi.

73' Yağmur dolayısıyla maçta zemin oldukça ağırlaşmış durumda.

72' Antalyaspor'da Amilton'un yaptığı orta doğrudan bir şekilde auta çıktı.

68' Antalyaspor etkili geldi! Amilton'un sağ kanattan yerden içeri çevirdiği topu Blanco zeminin etkisiyle zor kontrol edebildi, ardından dönerek vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

65' Galatasaray gole çok yaklaştı! Kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao topun altına girmek istedi, ama iyi bir vuruş yapamayınca top Boffin'de kaldı.

64' Bu dakikalarda Antalyaspor baskılı oynuyor.

63' Kullanılan serbest vuruşta Muslera boşa çıktı Mukairu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

62' Hakeme itirazlarda bulunan Muslera sarı kart gördüSarı Kart - Fernando Musler

61' Antalyaspor'da Mukairu, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

58' Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı

57' Ömer Bayram'ın sol kanattan yerden gönderdiği ortasını kale önünde Chico kornere gönderdi.



53' Antalyaspor etkili geldi! Ceza yayı üstünden Ufuk Akyol'un şutu kaleci Muslera'da kaldı.

48' Antalyaspor'da Ufuk ceza yayı üzerinde şut açısı aradı ama bulamadı

46' Antalyaspor'da Salih çıktı yerine Mukairu girdi.Salih Dursun - Paul Mukairu

46' Hakem düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi.

45' Mariano'nun içeri çevirdiği topa önce Feghouli ardından Nagatomo dokundu, ama Salih çizgi üzerinden kornere uzaklaştırdı.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

43' Seri'nin ceza sahası dışında şutu üstten auta çıktı

42' Hakeme itirazlarda bulunan Hakan sarı kart gördü

41' Galatasaray'ın sezon başından beri en rahat maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz.

37' Ömer'in içeri topsuz koşu yapan Taylan'a doğru gönderdiği pasta Taylan vuruşunu yaptı Celustka'ya çarpan top ağlarla buluştu.

37' GOL! Taylan Antalyalı takımının 3. golünü attı.Gol - Taylan Antalyali

32' Galatasaray yine gole yaklaştı! Nagatomo'nun arka direğe ortasında Feghouli uygun durumda topu üstten auta gönderdi.

28' Feghoulinin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano çizgiye inerek altı pasa koşu yapan Falcao'yu gördü. Kolombiyalı golcü sadece topa dokunmakla yetindi ve topu ağlara gönderdi.

28' GOL! Falcao takımının ve kendisinin 2. golünü attı.

24' Galatasaray'da Ömer Bayram sol kanattan uzak direkteki Falcao'ya topu ortaladı, ama araya Antalyaspor savunması girdi.

20' Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı

19' Galatasaray gole çok yaklaştı! Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

18' Galatasaray etkili geldi! Seri'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Feghouli vuruşunu yapamayınca top kaleci Boffin'de kaldı.

17' Hakan Özmert'in ceza sahası dışından attığı sert şut az farkla auta gitti.

15' Rakibini çekerek durduran Lemina sarı kart gördüSarı Kart - Mario Lemina

14' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına Falcao hareketlendi ama vuruşunu yapamadı.

10' GOL! Radamel Falcao penaltıyı gole çevirdi. 1-0.

8' Galatasaray, penaltı kazandı.

4' Mariano'nun Falcao'ya uzun pası kaleci Boffin'e gitti.

2' İlk tehlikeli atak Antalyaspor'dan! Doğukan sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına kadar girdi. İçeri çevirdiği topa savunma ayak koydu. Dönen topa Hakan'ın vuruşu auta gitti.

1' Maç başladı

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Zorlu maçın 11'leri

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.