Galatasaray Hajduk Split Canlı İzle | GS Hajduk Split ilk 11'ler | GS Hajduk Split saat kaçta hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yoluna devam eden temsilcimiz Gakatasaray, Hırvatistan'ın önde gelen kulüplerinden Hajduk Split'i ağırlıyor. Saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında oynayacağı Hajduk Split mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında karşı karşıya geleceği Hajduk Split maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı olan son kısmında ise müsabakanın taktik antrenmanı üzerinde duruldu.

Hari Vukas: "Tur için şansımız eşit"

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Hajduk Split'te teknik direktör Hari Vukas, korona virüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynamanın şansları eşitlediğini belirterek, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Hari Vukas, turu geçmek istediklerini vurguladı. Galatasaray'ın kalitesini tartışmaya gerek olmadığını ifade eden Vukas, "Maça iyi hazırlandık. Zorlu bir maç olacak. Bu kez bir maç üzerinden oynanacak. Bu durumda herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Yeterince motiveyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini göstererek buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Salgından dolayı tek maç üzerinden olmasından dolayı da şanslarının eşit olduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adam, Terim'in de çok başarılı bir teknik adam olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Hırvat ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.