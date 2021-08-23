Galatasaray Hatayspor Maç Anlatımı

GALATASARAY 1-1 HATAYSPOR
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
2' Luyindama, Diouf'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Christian Luyindama
3' Ceza sahası içinde Galatsaray defansının hatasını iyi değerlendiren Lobjanidze düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Saba Lobjanidze
11' Çalımlarla ceza sahasına giren Berkan Kutlu kale önünde ki Diagne'ye pasını aktarmak istedi. Araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
17' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu son çizgiden topu içeri çevirdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
24' Ribeiro orta sahada Taylan'a yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Rúben Ribeiro
28' Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada top Diagne'ye ulaşmadan önce savunma araya girdi ve kornere gönderdi.
29' Kerem'in şutunda direkten dönen topa Feghouli gelişine vurarak ağlara gönderdi.Gol - Sofiane Feghouli
38' Galatasaray skoru eşitledikten sonra oyunun kontrolünü eline almaya başladı.
43' Sağ taraftan Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih'in kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.
45' İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı
46' İlk yarıda sarı kart gören Ribeiro oyundan çıktı. Adama Traore oyuna girdi.Rúben Ribeiro - Adama Traoré
46' Onur Ergün, Emre Çolak'ın yerine oyuna dahil oldu.Emre Colak - Onur Ergün
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GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf.