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Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün Antalya kampının 5. gününde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen futbolculardan Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Emirhan Spor Kompleksi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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