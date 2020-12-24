Galatasaray: 'Herkes için adalet istiyoruz'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçlık men cezası vermesinin ardından sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden 'Herkes için adalet istiyoruz' başlıklı açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Fatih Terim'e verdiği 5 maçlık cezanın hakkaniyet ölçülerine uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır.

Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır" ifadelerini kullandı.