Galatasaray, Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer'ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan'ın Peristeri B.C. Kulübü'ne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

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