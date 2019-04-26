Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak'tan maç sonu değerlendirmesi

Evkur Yeni Malatyaspor'un mütevazi kadrosuyla yarı finale çıktığını belirten Albayrak, “Ama biz de bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve 5-2'lik gibi net bir skorla finale çıktık. Malatyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.” dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini belirten Albayrak, “İnşallah kupayı kazandığımız takdirde Ziraat Bankası çalışanlarına söz vermiştim, ertesi gün onlara götüreceğim. Onun için buradan hem Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey'e, hem de Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcımız Musa Bey'e ve bütün çalışanlara da buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular Yeni Malatya Stadyumu'ndan ayrılırken kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmadı.

Erdal Akbuğa