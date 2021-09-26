Galatasaray ikinci yarıda 3 puanı söktü aldı

Maç Anlatımı

1' Maç başladı

13. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası önüne hareketlenen Berkan, uzaktan plase bir vuruş denedi ancak kaleci İrfan Can bu pozisyonda topa sahip oldu.

37. dakikada kaleci İrfan'ın hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrılıp şutunu attı ancak son anda araya giren Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Halil Akbunar, Luyindama'dan kaptığı topla çabuk hareket ederek savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'yi gördü. Muslera'nın açıldığını gören Ndiaye, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46' Karşılaşmada ikinci yarı hakemin düdüğü ile başladı

49. dakikada Halil Dervişoğlu orta sahadan kaptığı topla uzaktan şutunu gönderdi, kaleci İrfan kontrol etmek isterken, meşin yuvarlağı elinden kaçarak filelere gitti. 1-1

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahası içine yönelip 3 rakibinden sıyrıldı. Çaprazda müsait pozisyonda kalan bu futbolcunun sert şutunda Galatasaray öne geçti. 2-1

73. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Kerem'in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Dönen topu Cicaldau tamamladı ancak İrfan Can bu pozisyonda da müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama (Alpaslan dk. 46), Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli (Diagne dk. 46), Morutan (Oğulcan dk. 84 ?), Kerem, Halil (Emre Kılınç dk. 70)

Yedekler: Fatih, Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo, Ömer Bayram, Işık Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan (Kahraman dk. 77), Yalçın (Tijanic dk. 61), Soner (Baku dk. 77), Halil, Laurency (Jahovic dk. 77), Nwobodo, Ndiaye

Yedekler: Arda, Efe Can, Ideye, Atakan, Erkam, Atınç

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Ndiaye (dk. 43) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 49), Morutan (dk. 56) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu, Cicaldau, Van Aanholt (Galatasaray), Jahovic (Göztepe)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu