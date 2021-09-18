Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet alırken, 2 de mağlubiyet yaşadı.

11. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor da İstanbul'da sahadan 2-1 galip ayrıldı. Alanya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.

Aslan'dan 9 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmada 2 kez mağlup oldu. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye karşı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu mağlup etti.

Marcao cezalı

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Alanyaspor maçında da oynayamayacak.

Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey da Alanyaspor ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Fatih Terim ile Bülent Kormaz 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de dört kez karşı karşıya geldi. Bu dört maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, eski öğrencisi Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu dört müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, Korkmaz'ın takımları da 2 gol sevinci yaşadı.

Abdulkadir Bitigen yönetecek

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, Süper Lig'de 50 maçta düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 27'sini ev sahibi, 13'ünü ise deplasman takımları kazandı. 10 müsabaka ise berabere sona erdi.

Oğuzhan Ort

