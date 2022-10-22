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Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda
Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7-3 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 13. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 25 golüne, Akdeniz ekibi 14 golle cevap verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazanırken, Alanya'daki mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda da 3 kez rakip olurken, turuncu-yeşilliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 galibiyet aldı.

Oğuzhan Ort

 

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