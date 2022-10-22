Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 13. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 25 golüne, Akdeniz ekibi 14 golle cevap verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazanırken, Alanya'daki mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda da 3 kez rakip olurken, turuncu-yeşilliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 galibiyet aldı.

Oğuzhan Ort

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