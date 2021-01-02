Galatasaray ile Antalyaspor puanları paylaştı

Maçtan dakikalar

11. dakikada Galatasaray korner atışını paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda çok sert vurdu ancak kaleci Boffin bu pozisyonda gole izin vermedi.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Kılınç ceza sahasına kesti. Luyindama'nın kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu Arda Turan kafayla kaleye doğru gönderdi fakat savunma yine araya girdi.

33. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Saracchi şansını uzaktan denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

39. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Saracchi son çizgiye inerek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Belhanda'nın kafa vuruşunu Boffin kontrol etti.

46. dakikada ceza sahası içinde verkaç yapmak isteyen Oğulcan'ın pasında rakipten dönen top yine bu oyuncunun önünde kaldı. Oğulcan'ın yerden sert şutu yandan auta çıktı.

49. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak Arda Turan'da kaldı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunu kaleci Boffin kontrol etti.

51. dakikada Amilton topla hızlı çıkmak isterken Emre Kılınç'ın rakibine arkadan müdahalesi sonrasında Hakem Abdulkadir Bitigen, Emre'ye direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında Bitigen, pozisyonu tekrar izlese de kırmızı kartı iptal etmedi ve Emre Kılınç'ı oyun dışına gönderdi.

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orgill direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Arda Turan, kale sahası önüne kesti. Bu noktada topla buluşan Oğulcan'ın vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada sol kanattan hareketlenen Saracchi'nin ceza sahası içine ortasına Kerem'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

Stat: TT

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Emre Kılınç, Belhanda, Ömer Bayram (Falcao dk. 46 (Sekidika dk. 77)), Arda Turan (Kerem Aktürkoğlu dk. 87 ?), Oğulcan

Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Emre Akbaba, Bartuğ Elmaz, Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel (Ersan Gülüm dk. 83 ?), Naldo, Kudriashov, Nuri

(Doğukan dk. 70), Hakan (Eren Albayrak 90+4 ?), Fredy, Amilton, Gökdeniz, Orgill (Podolski dk. 90 +3 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırmızı kart: Emre Kılınç (dk. 51) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao, Arda Turan (Galatasaray), Fredy, Hakan Özmert, Ersan Gülüm, Gökdeniz (Antalyaspor)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu