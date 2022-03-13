Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda 12. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 17 gole karşılık, Kartal 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbide Galatasaray 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Oğuzhan Ort

