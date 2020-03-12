Galatasaray ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Anlaşma çerçevesinde GSYİAD, Kuzey Tribünü'nde kendilerine ayrılan bölümü maç günleri lounge alanı, diğer günlerde ise dernek merkezi olarak kullanmak üzere dizayn edecek. İş birliği kapsamında GSYİAD Lounge alanının ön kısmında yer alan bloklardan kombine bilet alacak. Böylece GSYİAD üyeleri maçları izleyecekleri tribünün iç mekanında yer alan lounge alanından da faydalanabilecekler. Maç günleri dışında ise GSYİAD bu alanın içerisinde kuracağı ofis alanlarını dernek merkezi olarak kullanacak ve faaliyetlerini bu alanda yürütecek.

Mustafa Cengiz: "Bunun için GSYİAD bize 2 milyon TL para ödedi"

İmza töreninde konuşan Başkanı Mustafa Cengiz, “Dorukhan Acar'ın bulunduğu proje grubu, bir işbirliği anlaşmasını daha başarıyla sonlandırdı. Bu sponsorluğun diğer ucunda çok değerli bir kuruluş ve çok değerli bir başkanı var. Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları Derneği ve bu derneğin başkanı İbrahim Hatipoğlu. Bu dernek, kurulduğu günden bugüne, bütün başkanları, yöneticileri ve üyeleriyle Galatasaray'ın hep yanında oldu. Galatasaray'a maddi ve manevi her zaman destek verdi. İbrahim Hatipoğlu'nun şahsında GSYİAD'a çok teşekkür ediyorum. Workinton, kuzey tribünü 3. kattaki bölümden çıktı. Onlara da teşekkür ediyorum. Yıllarca bize katkıda bulundular. Ayrılırken de bizi hiç yormadılar. Oradaki malzemelerin çoğunu da bıraktılar. O alanı GSYİAD aldı. Orada bir tribün oluşturdu. Artı olarak 118 kombine aldılar, tefrişini yaptılar ve dernek merkezini o alana taşıdılar. Maç günleri dışında orada dernek bulunacak. Maç günlerinde ise kombine alan kişiler orayı lounge olarak kullanacak. Sosyal ve kaliteli bir ortamı kuzey tribününde yaşatacaklar. Bunun için de bize 2 milyon TL para ödediler” diye konuştu.

"Galatasaray olarak sponsorlukta çok iyi durumdayız"

Sponsorluk gelirlerindeki artış ile ilgili gelen soruya Cengiz, "Sponsorluktaki rakamsal gelişmeler dolardaki durum ve reklam hacmindeki çok büyük daralma ile ilgili. Medya mensupları olarak daha iyi bilirsiniz. Bu size işsizlik olarak geri dönebiliyor. Ben de çok üzülüyorum. Özellikle spor medyasında daralmalar oluyor. Arkadaşlarımızın birçoğu işsiz kalıyor, bu da bizi üzüyor. İnşallah Türkiye bunu atlatacak. Türkiye genç ortalaması olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu genç nüfus, bu darlığı da aşar. Biz Galatasaray olarak sponsorlukta çok iyi durumdayız. Bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" diye cevap verdi.

Dorukhan Acar: "215 milyon TL sponsorluk gelirimiz var"

Dorukhan Acar da sponsorluk gelirlerinin artışı ile ilgili olarak, "Yönetim olarak göreve başladığımızda 124 milyon TL sponsorluk gelirimiz vardı. Yönetimimiz ile yüzde 43 artışla 177 milyon TL'ye, bu sezon sonun itibarıyla tahakkuklarla birlikte 215 milyon TL sponsorluk gelirimiz var. Yılda yüzde 43-45 bandında artırdık sponsorluğu. KDV, derneğin içindeki sponsorluklar ve Türk Telekom anlaşması hariç olan rakam bu. Totalde ana sponsorumuz diyeceğimiz marka sayısı da 16 oldu şu anda. Stadyum gibi anlaşmaları da sayarsak 25 tane iş ortağımız var" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hatipoğlu: "Aramızda para ile ilgili tek bir pazarlık konusu olmadı"

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanı Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirerek, "Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için Galatasaray Spor Kulübü'ne, başkanımıza ve Dorukhan Acar kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın sonucunda bugünlere geldik. Uzun süre bir araya geldiler, toplantılar yapıldı. Sonunda 118 loca koltuğundan oluşan ve arkasında önemli bir lounge alanı oluşturulan bir proje üzerinde mutabık kaldık. Bunu şartlarını Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek yerine getirdik. Aramızda para ile ilgili tek bir pazarlık konusu olmadı. Galatasaray, bu koltukları zaten bu piyasa değerinde satıyor, bugün de satılık bu koltuklar. Bunların üstünde bir değer ile birlikte güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz.

Orada ciddi bir yatırım yapacağız. Anlaşmamız önümüzdeki sezon başından itibaren başlayacak. Arkadaki alanda çok önemli inşaat faaliyetlerine girişeceğiz. Yurt dışında gittiğimizde misafirlerin maç öncesinde bir araya gelip birkaç saat keyifli vakit geçirecekleri çok keyifli bir alan oluşturacağız. Bu inşaat tamamlandığında inşallah hep birlikte bunun açılışını yaparız. Orada bir tesise imza atmak istiyoruz. Bu inşaat giderlerinin tamamı da GSYİAD tarafından karşılanacak ve sonunda Galatasaray'a hediye edilecektir. Bu projeye tüm GSYİAD üyeleri büyük destek verdi. Kulübümüze verdikleri destek için GSYİAD üyelerine, yönetim kuruluma teşekkür ediyorum.

Bu tribünün ismi GSYİAD olarak düşünüldü başta. İleride ne şekilde değişir bilmiyorum. O konuda bağlayıcı bir kararımız olmadı. 2 milyon TL artı inşaat masraflarını üstlendik. Bu, her yıl devam edecek bir gelir aslında, sonrasında büyüyerek devam edecek. Bizler Galatasaray'a gönül vermiş insanlar rahmetli Baba Gündüz'ün lafıyla hareket ediyoruz, 'Galatasaray bir halatı hep beraber çekenlerin takımıdır' diyor Rahmetli Gündüz Kılıç. Biz de bu halatın bir ucundan tutum çekmeye katkı veriyorsak ne mutlu bize. Galatasaray'a gücümüzün yettiği her ortamda destek vermeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu