Galatasaray ile Kasımpaşa 34. randevuda

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 48 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 5 beraberlik, 11 galibiyetle topladığı 26 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

34. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 66 golüne, lacivert-beyazlılar 30 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla almıştı.

Son 10 maçta beraberlik yok

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.

Ligde 5 maçtır kazanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de son 5 maçta sahadan galip ayrılan taraf oldu. Ligde son olarak Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.

Evinde 8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ligde son olarak Başakşehir'i yenmişti.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Eksikler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a Fenerbahçe derbisinde sonrası soyunma odasındaki görüntülerden dolayı 2 maç men cezası vermişti. 34 yaşındaki futbolcu cezasının ilkini Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a karşı çekti. Cezası bulunan bir diğer futbolcu Oğulcan Çağlayan da kadroda bulunmayacak. Sakatlıkları bulunan Cezayirli futbolcu Sofinae Feghouli ile Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi yer alamayacak. Korona virüs testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu'nun karantina süreci devam ediyor.

Mustafa Muhammed takıma alıştı

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, yeni takımı ile çıktığı 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Muhammed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol attı.

Maç saati değişti

Galatasaray ile Kasımpaşa'nın yarın oynanacağı maçın saati ilk olarak 19.00 olarak açıklanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada maç saatinde yoğun kar yağışı beklenmesinden kaynaklı olarak iki takımın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuru kabul edildi ve karşılaşma aynı gün saat 16.00'ya alındı. Müsabaka saatinde kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığının da 0 derece olması bekleniyor.

Erkan Özdamar yönetecek

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 10 maç yönetti. Bu maçların 5'ini ev sahibi, 3'ünü ise deplasman takımları kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Oğuzhan Ort