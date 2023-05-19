Galatasaray ile Sivasspor 34. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. ligde sarı-kırmızılılar 24 galibiyeti 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 76 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 37 puanla 11. sırada yer alıyor.

34. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 müsabakada sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Medipol Başakşehir ile mücadele etti ve 1-0 galip ayrıldı.

Evinde 15 maçtır yenilmiyor

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 15 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 mücadelede 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 14 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 71 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Nicolo Zaniolo cezalı

Galatasaray'da Sivasspor maç öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, İstanbulspor ile oynanan müsabakada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Zaniolo Sivas karşısında sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcu Sacha Boey'un da sarı kart cezası İstanbulspor maçıyla bitti.

Oğuzhan Ort

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