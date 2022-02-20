Galatasaray, İzmir'de

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, yarın Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Galatasaray kafilesi, saat 17.30 sıralarında havayoluyla İzmir'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaparken maç öncesinde moral verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de çağrılar üzerine taraftarın yanına giderek kendisine uzatılan formaları imzaladı. Ardından Galatasaray kafilesi, konaklayacağı otele gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan takım otobüsüyle ayrıldı.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri