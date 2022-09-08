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Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı

Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı
Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı

Galatasaray Kulübü, Danimarka ekibi Aalborg ekibinden Mathias Jensen'in transferini de açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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