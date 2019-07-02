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Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 

2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti"  

 

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"  

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