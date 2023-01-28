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Galatasaray, Kaan Ayhan'ı açıkladı

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı açıkladı
Galatasaray, Kaan Ayhan'ı açıkladı

Galatasaray, İtalyan ekibi Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladığı ve kulübüne 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. 

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