Galatasaray, Kaan Ayhan'ı açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladığı ve kulübüne 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

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