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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan’ın bonservisinin alındığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, geçen sezon devre arasında İtalyan ekibi Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu gerçekleştirerek, bonservisinin alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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