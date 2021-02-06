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Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor

Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor
Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere Kadıköy’de en son 20 Kasım 2016’da yenilmişti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 20 yıl sonra rakibini Kadıköy'de yenmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye deplasmanda en son 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0'lık skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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