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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndaki pozitif sayısı 17'ye çıktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndaki pozitif sayısı 17'ye çıktı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndaki pozitif sayısı 17'ye çıktı

Galatasaray, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardaki pozitif sayısının da 17'ye yükseldiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.

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