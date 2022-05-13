Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı ve TOÇEV çocukları, Ataşehir'deki Galatasaray Spor Kulübü Taç Spor Tesisleri'nde bir araya gelerek karşılıklı voleybol maçı yaptı. Sporcular, çocuklara manşet, smaç, servis atmayı öğreterek deneyimlerini paylaşırken, Galatasaraylı sporcularla buluşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ise oldukça heyecanlı ve keyifli zaman geçirdiler. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Esra Demirkıran'la sohbet etme imkanı yakalayan çocuklar, merak ettiklerini sorma fırsatını da yakaladılar.

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