Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı

Süper Lig'in birinci haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Burada, dakikalar öncesinde hazır bekleyen taraftarlar coşkuyla beklerken, sporcular sevgi seli gösteren taraftarlar ile selamlaştı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “İnşallah çok iyi bir maç olacak. Akrabalarımızla da beraber olacağız. Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah ilk sezonumuzda çok güzel şeyler olacak” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, engelli taraftar ile fotoğraf çektirdi. Kafile, takım otobüsü ile havalimanından ayrılarak, Giresun'a hareket etti.

Ahmet Altay - Selim Kuşcu

