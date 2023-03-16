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Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.

Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi - Tıkla İzle

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, kafileye tezahürat ederek sevgi gösterisinde bulunurken, Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı'ya çiçek verildi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: “Muslera, Dubois, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Rashica, Oliveira, Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Boey, Icardi."

Enver Furkan Çelebioğlu - Arda Akın Akkoca

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