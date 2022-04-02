Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, böylece 2020-2021 sezonunda tekrar Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Karagümrük'ü ilk kez mağlup etmiş oldu. Aslan daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 yenilgi, 2 beraberlik almıştı.

Maçı 27 bin 522 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 27 bin 522 biletli taraftar izledi. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Nef Stadyumu'nda karşı karşıyı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu müsabakayı stadyumda toplam 27 bin 522 biletli seyirci takip etti. Takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve karşılaşma oynanırken tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Oğuzhan Ort