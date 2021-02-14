Galatasaray - Kasımpaşa canlı | GS Kasımpaşa canlı skor

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Galatasaray 1 - 1 Kasımpaşa
CANLI ANLATIM (İKİNCİ YARI)
63' Galatasaray, Christian Luyindama ile serbest vuruş kullanacak.
51' GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Isaac Thelin ile aradığı golü buldu.
45' Mücadelede ikinci yarı başladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Marcao'nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
8. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda Ertuğrul topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.