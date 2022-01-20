Galatasaray - Kasımpaşa Maç Anlatımı

GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3' Kasımpaşa etkili geldi. Sağdan Hadergjonaj'ın yerden ortasında Ben Ouanes'ın ceza sahası sağ çarazdan şutunda kaleci İsmail topu güçlükle çıkardı.
7' Kasımpaşa gole çok yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda soldan ceza sahasına giren Travnik'in penaltı noktasına çevirdiği topta, bomboş durumda olan Umut'un şutunda top üstten dışarı gitti.
9' Sol kanattan Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahasında Morutan'ın önüne düştü. Morutan'ın vuruşunda top savunmadan geri döndü.
12' Galatasaray gole çok yaklaştı! Cicaldau'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda son anda araya giren Hadergjonaj topu kornere çeldi.
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İLK 11'LER
GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.