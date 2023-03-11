Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 1-0 KASIMPAŞA

Maçtan Dakikalar

33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Sacha Boey'in çevirdiği topu Kerem, bekletmeden topuk pası verdi. Savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Torreira'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.

40. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu takip eden Hajradinovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

41. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

45+1. dakikada Kerem'in sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta sırtı dönük topu kontrol eden Icardi, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

46' İkinci yarı başladı Galatasaray'da ikinci yarı Yunus-Zaniolo değişikliği yapıldı.

54' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sağ kanattan Dijilobodji'yi geçip orta yapmak istedi. Fakat deneyimli savunma oyuncusu geçit vermedi.

57' GOL! Galatasaray Zaniolo ile 1-0 öne geçti. Rashica'nın savunma arkasına bıraktığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirirken Galatasaray formasıyla da ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı

59' Galatasaray'da Zaniolo'nun golü sonrasında, Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.

63' Galatasaray ikinci gole yaklaştı! Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza alanında Kerem'in önüne düştü. Milli oyuncunun vuruşunda, savunma bir kez daha kritik bir müdahalede bulundu.

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata (Milot Rashica dk. 22), Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk



Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Ryan Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Mickael Tırpan, Mickael Malsa, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Mounir Chouiar, Fode Koita

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Nojedeh, Florent Hadergjonaj, Ali Demirel

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kart: Malsa (Kasımpaşa)

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın



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