Galatasaray-Kastamonuspor Maçı Canlı Anlatım!

GALATASARAY 2 - 0 KASTAMONUSPOR
Maçtan Dakikalar
1' İlk düdük geldi ve Nef Stadı'nda maç başladı.
3' Van Aanholt sol çaprazdan pasını Seferovic'e göndermek istedi. Seferovic topu oyun alanında tutamadı.
26' Berkan'a faul yapan Ayhan sarı kart gördü.Sarı Kart - Ayhan Gürbüz
27' GOL! Rashica, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Milot Rashica
39' GOL! Seferovic farkı ikiye çıkaran golü attı.Gol - Haris Seferovic
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İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
KASTAMONUSPOR: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.
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