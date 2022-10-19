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Galatasaray-Kastamonuspor Maçı Canlı Anlatım!

Galatasaray-Kastamonuspor Maçı Canlı Anlatım!
Galatasaray-Kastamonuspor Maçı Canlı Anlatım!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 2 - 0 KASTAMONUSPOR

Maçtan Dakikalar

1' İlk düdük geldi ve Nef Stadı'nda maç başladı.

3' Van Aanholt sol çaprazdan pasını Seferovic'e göndermek istedi. Seferovic topu oyun alanında tutamadı.

26' Berkan'a faul yapan Ayhan sarı kart gördü.Sarı Kart - Ayhan Gürbüz

27' GOL! Rashica, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Milot Rashica

39' GOL! Seferovic farkı ikiye çıkaran golü attı.Gol - Haris Seferovic

 

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İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

KASTAMONUSPOR: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.

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