Galatasaray, Kayseri'de mağlup

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan topu müsait durumdaki Onur'a çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Onur'un bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada ceza sahası önünde Mensah, kafayla ceza sahası içerisindeki Gavranovic'e pasını aktardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Gavranovic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında yükselen Kemen'in kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
34. dakikada Ramazan'ın pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Onur rakibini geçerek önünü boşalttı. Ceza yayı önünde şutunu çeken Onur, kaleci Muslera'nın bakışları arasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
49' Galatasaray hızlı hücumunda sol kanatta topla buluşan Rashica, sağ kanattaki uygun durumda olan Mata ile pasını oynadı. Mata'nın ceza sahasında Icardi'ye yerden pasında savunma son anda ayak koydu.
55' Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gol VAR'dan gelen karar sonrası geçerlilik kazanmadı.
86' GOL! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'la umutlanıyor.
50. dakikada Cardoso'nun savunmanın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Gavranovic'in uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Oliviera'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
54. dakikada sağ kanattan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Kemen kafayı vurdu. Uzak direk dibinden kaleye doğru giden topu Muslera güçlükle çıkardı.
55. dakikada sol kanattan Oliviera'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde meşin yuvarlak, Barış'a çarparak ağlarla buluştu. VAR'da incelenen pozisyon elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
69. dakikada Oliviera'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
85. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Rashica'nın sol kanttan ceza sahasına gönderdiği topu Gomis ıskalayınca Barış önünde buldu. Önünü boşaltarak şutunu çeken Barış, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
90. dakikada Kazımcan'ın sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
------------------------
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Bahtiyar Birinci
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan (Emrah dk. 83 ?), Kemen (Karimi dk. 67), Mensah (Bertolacci dk. 83 ?), Cardoso (Thiam dk. 76), Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 82)
Yedekler: Abdulkadir, Gökhan, Mane, Hayrullah, İlhan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö (Rashica dk. 46), Yunus (Oliviera dk. 46), Mata (Gomis dk. 75), Mertens (Barış dk. 46), Icardi
Yedekler: Okan, Dubois, Kerem, Seferovic, Berkan, Emin,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gavranovic (dk. 22), Onur (dk. 34) (Kayserispor), Barış (dk. 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Kemen, Cardoso (Kayserispor), Boey (Galatasaray)
Turan Bulut - Eren Kan - Mükremin Kaya
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.