Galatasaray Kayserispor Canlı Anlatım

GALATASARAY 0-0 KAYSERiSPOR

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İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

45' Linnes'in sağ kanattan ortasında Diagne'nin vuruşunda topu kaleci Lung ayaklarıyla son anda çıkardı

42' Kayserispor'da sakatlanan Yasir Subaşı yerini Aziz Behich'e bıraktı.

39' Lung kalesinde yine devleşti! Oğulcan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Lung bir kez daha topu kornere çeldi.

30' Galatasaray orta sahada topu istediği gibi kontrol ediyor.

28' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.

24' Sağ kanattan Linnes'in ortasında arka direkte topu önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutunda topu kaleci Lung güçlükle kornere gönderdi.

23' Galatasaray bu dakikalarda baskısını arttırdı!

21' Direkten döndü! Galatasaray'ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Emre Kılınç'ın ortasında iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

15' Galatasaray etkili geldi! Seken topu ceza sahasının solunda önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşu savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı.

10' Galatasaray net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Donk'un pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü.

6' Kayserispor gole çok yaklaştı! Lennon'un sağdan yerden ortasında uygun durumda bulunan Campanharo'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

4' Sağ kanattan Linnes'in ortasında Feghouli'nin rövaşata vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat Çelik, Lennon, Alibec.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Diagne