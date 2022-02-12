Galatasaray-Kayserispor Maç Anlatımı

GALATASARAY 0-0 KAYSERİSPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
2' Berkan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
4' Babel sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Gomis'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
7' Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray seri paslaşmalarla rakip yarı alanında boşluk bulmaya çalışıyor.
10' Sağ çaprazdan ceza sahasında sokulan Feghouli hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Feghouli'nin sert şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
12' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ramazan karşı karşıya kaldığı pozisyonda Pena'yı geçemedi. Devamında Ramazan'ın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.
16' Ceza yayının gerisinden şansını deneyen Gomis'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
19' Van Aanholt'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Bilal kalesinden çıktı ve topa sahip oldu.
24' Savunma arkasına sarkan Cardoso ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
29' Ramazan'ın sağ kanattan ortasında top, kaleci Pena'da kaldı.
37' Ceza sahasının sağında vuruşunu yapan Gomis'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
45'İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı
49' Van Aanholt sol kanattan içeri kesti. Kale önünde Gomis yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi.
52' Gavranovic ceza sahasının solunda içeri kesti. Nelsson'un müdahalesiyle top kornere çıktı.
Pozisyon
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GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Gomis
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa