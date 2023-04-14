Galatasaray-Kayserispor Maçı Canlı Anlatım!

GALATASARAY 4 - 0 KAYSERİSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Rashica'nın pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

18. dakikada Kerem'in uzun pasında Kayserispor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

24. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Rashica sağ çaprazdan ceza sahasına girerek topu ağlara gönderdi. 2-0

29. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Mertens'in plase şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Icardi'nin ortaya çevirdiği topu Kerem kontrol etti. Kerem'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

39. dakikada Mame Thiam'ın ceza sahası içinde Kerem'e yaptığı müdahaleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı olarak değerlendirdi.

42. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kapattığı köşeden filelere gitti. 3-0

45+6. dakikada Hosseini'nin Torreira'ya ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz VAR'da izleyip, penaltı olarak değerlendirdi ve Hosseini'ye kırmızı kart gösterdi.

45+12. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Bilal çıkardı. Kaleciden dönen topu takip eden Icardi'nin tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardix

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam

Yedekler: Cenk Gönen, Attmah, Gavranovic, İlhan Parlak, Berat Keskin, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Ahmet Malatyalı, Arif Kocaman, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Icardi (dk. 18, 42 pen. ve 45+12 pen.), Rashica (dk. 24) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Hosseini (dk. 45+10) (Kayserispor)

Sarı kart: Mertens (Galatasaray)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.