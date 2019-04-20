Galatasaray Kayserispor maçı CANLI ANLATIM | Galatasaray Kayserispor maçı kaç kaç?

GALATASARAY 2-1 KAYSERİSPOR

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

2' Belhanda'nın serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu Umut Bulut karşıladı.

4' Galatasaray rakip ceza alanına kalabalık gitti. Sol çaprazdaki Belhanda çalım deneyince topu kaybetti.

7' Mariano'nun uzun pasında Diagne'nin indirdiği topa ceza alanı önünde Feghouli vurdu, kaleye giden top Kana Biyik'a çarptı.

9' Orta alanda Ndiaye'ye sert giren Umut Bulut sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

11' Ceza alanı sağında Feghouli yerde kaldı. Karar faul

12' Emre Akbaba sağdan frikiği kullandı. Ön direkte Kravets'in dokunduğu top dışarı çıktı. Korner

13' Emre sağdan köşe vuruşunu kullandı, Lung'un çıkıp dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

14' Kayserispor hızlı çıktı. Deniz'in pasında soldan Umut'un ortası sonrası top Muslera'da kaldı.

16' GOOL! Ceza alanı sağına atılan uzun pasta Ndiaye'nin hatasıyla topu önüne alan Chery, içeri çıkardı, Kravets boş kaleye topu gönderdi.

17' GOOL! Belhanda'nın şutunda kaleciden dönen topu Diagne ağlara gönderdi

19' Orta alanda rakibine sert giren Emre Akbaba sarı kart gördü

21' Donk'un uzun pasında Sapunaru kafayla kalecisine vermek istedi ancak Emre Akbaba araya girmeye çalıştı. Lung son anda topu aldı.

22' Kravets'in sağ çaprazdan vuruşunda top Muslera'da kaldı.

26' Galatasaray son 4 dakikadır rakip yarı alanda pas yapıyor

28' Fernando'nun ara pasında Feghouli sağdan sıfıra indi, içeri pasında Kana Biyik kale sahası içinde topu uzaklaştırdı.

Sarı Kart 30' Sol kanatta Belhanda'yı faulle durduran Lopes sarı kart gördü.

32' Kayserispor gole yaklaştı! Chery'nin pasında Sapunaru karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruş denedi, top direğin yanından auta gitti.

34' Konuk ekip yine tehlikeli geldi. Chery ceza alanı sağından vurdu, top yakın direğin yanından dışarı gitti.

39' Marcao'nun şutunda Lopes'in elle oynamasını gören hakem beyaz noktayı işaret etti. Lopes ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

42' GOOLL! Diagne penaltıyı gole çeviriyor! Galatasaray öne geçti

44' Galatasaray 3. gole çok yaklaştı! Mariano'nun sağda yerden pasında Diagne kale sahasında top dışarı attı.

İşte takımların 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne

İ.M. Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets

Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in öğrencilerinin 28-3 üstünlüğü var.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 28 haftada sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 56 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kayseri ekibi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

46. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 28 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise 3 kez rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Cimbom, 3-0 kazanmıştı.

Aslan evinde 33 maçtır geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı 33 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 28 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Cimbom 14 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 14 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Semih ve Feghouli sakat, Onyekuru ve Luyindama cezalı

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru cezalı durumunda bulunuyor. Onyekuru, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Genç futbolcu bu sezon rakip fileleri 12 kez havalandırdı. 3 maç ceza alan Christian Luyindama bu müsabakayla birlikte cezasına tamamlayacak ve haftaya forma şansı yakalayacak. Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın da tedavilerine devam ediliyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da ayrıca 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Defansta Marcao ve Donk

Galatasaray'da defanstaki futbolcuların cezası ve sakatlığından dolayı Teknik Direktör Fatih Terim'in elinde bu alanda oynayabilecek 3 futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezası biten Marcao, Ryan Donk ve Ahmet Çalık görev bekleyecek. Muhtemel olarak bu bölgede Marcao ve Donk oynayacak.

Düdük Arda Kardeşler'de

Galatasaray ile Kayserispor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcoğlu ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce iki kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, bir galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Oğuzhan Ort

İstanbul'da 23. randevu

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde İstanbul'da 23. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar 45 kez lig maçlarında karşılaşan iki ekip, İstanbul'da ise 23. kez birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. Geride kalan 22 maçta Galatasaray 18 kez galip gelirken 2 kez de Kayserispor kazandı. 2 maçta da eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda Galatasaray 64 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise sadece 15 gol atabildi. İki takım arasındaki en farklı galibiyet 2015-2016 sezonunda elde edildi. O maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı. Kayseri temsilcisi ise 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında İstanbul'da 3 puan almayı başarmıştı. İşte iki takım arasında İstanbul'da oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri:

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 4-0

2005/2006 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2004/2005 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1995/1996 Galatasaray-Kayserispor 5-0

1994/1995 Galatasaray-Kayserispor 2-1

1993/1994 Galatasaray-Kayserispor 3-1

1992/1993 Galatasaray-Kayserispor 4-2

1985/1986 Galatasaray-Kayserispor 5-2

1979/1980 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1974/1975 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1973/1974 Galatasaray-Kayserispor 1-0

Yüksel Yıkılmaz